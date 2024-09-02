Тверь, 2 сентября, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с Днём знаний учеников, родителей и педагогов средней школы №52 областного центра. Праздник начался с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил учеников с Днём знаний

«В этом году старшие классы готовятся к взрослой жизни. Вы будете дальше учиться, получите профессию, — обратился к участникам торжественной линейки Игорь Руденя. — Но самое главное — чтобы вы реализовали все свои планы и мечты. И я абсолютно уверен, что наша область будет вами гордиться. Показывайте лучший пример для первоклассников, которые вырастут и станут достойными гражданами, учителями, врачами, мамами и папами, защитниками Отечества».

Для первоклассников прозвучал традиционный первый звонок. В День знаний учреждение присоединилось к ежегодной акции «Самолетики будущего» всероссийского проекта «Навигатор детства», в рамках которой одиннадцатиклассники передали первоклассникам бумажные самолетики с пожеланиями на первый учебный год.

После торжественной линейки Игорь Руденя посетил классы, пообщался с учениками. Выпускники поделились с главой региона, кем хотят стать после школы. Среди них — будущие физики-ядерщики, врачи, пилоты, экономисты и программисты. «У нас огромная страна, и каждая профессия будет востребована. И еще очень важно не забывать о создании своей семьи. А если вы решите стать многодетными мамами и папами — это будет самое главное ваше достижение», — подчеркнул Игорь Руденя.

2 сентября в Верхневолжье новый учебный год начался для более чем 141 тысячи школьников, среди них — 13 524 первоклассника.