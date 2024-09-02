Москва, 2 сентября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Применение современного вооружения и робототехники позволяет добиться успеха на поле боя в современных реалиях. Об этом 2 сентября заявил министр обороны России Андрей Белоусов, выступая в военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Важную роль играют надёжная система связи и управления и постоянное улучшение системы управления, в том числе с использованием искусственного интеллекта и цифровых технологий», — добавил министр обороны.

Он подчеркнул, что в этих условиях страна возлагает большие надежды на будущих выпускников военного вуза. Им предстоит решить задачи дальнейшего укрепления армии и флота. Военные РВСН должны научиться мыслить нестандартно и находить инновационные решения, так как от их боеспособности зависит безопасность России, добавил Белоусов.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024» глава Минобороны РФ отметил, что в современном вооружённом противостоянии успех обеспечивают высокоточное оружие, новые тактические приёмы, эффективное управление и подготовка кадров.

В мае Белоусов, будучи кандидатом на пост главы оборонного ведомства, назвал одной из приоритетных задач обеспечение военнослужащих современными вооружением и техникой в зоне специальной военной операции. Для решения поставленных задач он обязался приложить все силы.