Москва, 2 сентября, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН может признать Украину государством-террористом на основании соответствующих запросов африканских стран, заявил 2 сентября заместитель председателя Государственной думы (ГД) Александр Бабаков («Справедливая Россия — За правду»).

Иван Шилов ИА Регнум

«Это вопрос специалистов, юристов-международников, но очевидно, что основания для этого имеются, так как, вмешиваясь в дела других стран, Украина нарушает принципы суверенитета и самоопределения народов, закреплённые в Уставе ООН», — процитировало депутата «РИА Новости».

Бабаков сообщил, что главы МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо направили в Совбез ООН обращение, в котором осудили действия киевского режима, направленные на поддержку и прославление терроризма в Африке. Государства призвали совет выполнить свои обязательства, учитывая деструктивную политику украинских властей.

Депутат отметил, что признание Украины страной, поддерживающей террористов, будет демонстрацией готовности международного сообщества защищать от нападок принципы суверенитета и самоопределения народов. После этого в отношении страны введут жёсткие международные санкции.

Внешняя политика киевского режима предусматривает в том числе военные интервенции, поддержку сепаратизма и вмешательство во внутренние дела других стран, заявил Бабаков. Это провоцирует расширение конфликтов на множество государств в Африке и подрывает международную безопасность.

Зампред ГД указал на то, что действия Мали, Нигера и Буркина-Фасо чётко демонстрируют их нежелание быть чьими-то колониями. Россия подтверждает статус друга Африки, независимо от изменений политической ситуации, добавил он.

«Мы будем всеми доступными способами, в том числе и в Совбезе ООН, поддерживать стремление африканских государств обрести в рамках ООН свой суверенный голос и окончательно избавиться от пут неоколониализма», — подчеркнул депутат.

Как передавало ИА Регнум, Республика Мали 4 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стало то, что киевский режим поддержал террористов, нападающих в африканской республике на правительственные войска и сотрудничающих с ними бойцов ЧВК «Вагнер». Через два дня аналогичное решение приняли власти Нигера.

Также в начале прошлого месяца МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова из-за того, что диппредставительство опубликовало видеоролик с поддержкой террористов, убивающих в Мали мирное население. Министерство призвало дипломата серьёзно относиться к своим обязанностям и миссии.

20 августа в Сенегале прошла акция протеста. Её участники собрались возле украинского посольства и потребовали выслать Пивоварова из страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя разрыв Мали и Нигером дипотношений с Украиной, заявила, что это показывает осознание странами Африки террористической сущности киевского режима. Украина сознательно поддерживает терроризм, когда весь мир борется с ним, отметила дипломат.