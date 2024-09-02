Владикавказ, 2 сентября, 2024, 15:47 — ИА Регнум. В Северной Осетии выписали из больницы двух детей, пострадавших при жёсткой посадке самолёта Ан-2. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

РИА Новости/Илья Наймушин

Их передали на амбулаторное лечение.

«В отделении реанимации Республиканской детской клинической больницы остаётся мальчик 2013 года рождения в стабильном состоянии средней тяжести», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ещё двое пострадавших остаются в Республиканской клинической больнице. Одного из пациентов в стабильно тяжёлом состоянии перевели в отделение сочетанной травмы. Состояние пациента 1958 года рождения медики оценивают как крайне тяжёлое. Он в отделении реанимации.

Как передавало ИА Регнум, Ан-2 совершил аварийную посадку 31 августа. Воздушное судно вылетело с аэродрома в селе Архунка. Оно совершало учебно-тренировочный полёт для парашютных прыжков, на его борту находились 15 человек.

После того как восьми парашютистам удалось десантироваться, произошла нештатная ситуация, вынудившая пилота совершить аварийную посадку в горно-лесистой местности в районе села Кобан.

В связи с труднодоступностью места приземления спасателям пришлось добираться до пострадавших пешком. Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

После катастрофы госпитализировали семь человек. Их направили в больницы Северной Осетии. Среди пострадавших трое детей, один из которых сломал ногу. Оба пилота самолёта в тяжёлом состоянии с черепно-мозговыми травмами, ещё два пассажира с множественными ушибами и ссадинами мягких тканей.