Москва, 2 сентября, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Электронный способ голосования удобен, не исключено, что президент России Владимир Путин воспользуется им на выборах в сентябре, заявил 2 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пока давайте будем исходить из того, что в предыдущие голосования президент использовал электронный способ, поэтому я не исключаю, что и в этот раз. Это удобно», — заявил журналистам представитель Кремля.

В середине июня глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что дистанционное электронное голосование пройдёт 6–8 сентября в 25 российских регионах. По её словам, в 83 субъектах в единый день голосования (8 сентября) организуют около 4 тысяч избирательных кампаний всех уровней и референдумов. Свой голос смогут отдать свыше 55 млн избирателей.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев 14 августа заявил, что 8 сентября досрочное голосование будет возможно в восьми приграничных регионах, в том числе в Курской, Брянской и Белгородской областях. Досрочное и другие дополнительные формы голосования позволяют минимизировать риски, а избирательные комиссии решат, на каких участках их применять.