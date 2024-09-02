Курск, 2 сентября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. В течение нескольких дней российские военные, в числе которых был и погибший командир батальона с позывным Отмель, героически удерживали позиции в здании исправительной колонии № 11 в Малой Локне Курской области. Об этом 2 сентября сообщили в Минобороны РФ.

ИА Регнум

«Заранее эвакуировав гражданский персонал и заключённых, защитники превратили учреждение в настоящую крепость, заняв оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий, возвели защитные сооружения по периметру. При попытке прорваться украинская армия потеряла около 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около 100 боевиков», — заявили в ведомстве.

По словам российских солдат, была поставлена задача контролировать проходящую рядом с колонией № 11 дорогу вблизи Малой Локни. Украинские бойцы применяли дроны, в том числе с зажигательными зарядами. Военные держались до последнего и отступили с позиций лишь тогда, когда танк Вооружённых сил Украины (ВСУ) разрушил здания на территории исправительной колонии. В этот момент завязался стрелковый бой, солдаты ВС РФ дошли до другого опорника и закрепились там.

Во время боёв 27 августа ВС России отразили попытки прорыва украинских боевиков в Малую Локню на машинах Marder и Stryker. Для недопущения прорыва ВСУ, находясь в окружении, российские военные вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций.

Заместитель командира батальона 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса с позывным Кадет отметил, что в период боевых действий российские солдаты держались за счёт внутреннего стержня и авторитета комбата. Он, вероятно, сыграл ключевую роль в обороне Малой Локни, указано в материале KP.RU.

«20 августа был наглый накат с северной стороны. С тыла колонии. С «Бредли» высадился десант и занял огневые позиции в разрушенном доме. Пулемётчик залёг на крыше. Чтобы противник не смог там закрепиться, Отмель принял решение лично возглавить группу по их уничтожению», — рассказал начальник штаба батальона.

Комбат получил смертельные ранения, когда группу эвакуации накрыли минометы и нанёс удар украинский FPV-дрон.

Военный корреспондент Александр Коц отметил, что Отмель понимал — для его бойцов женская колония стала Брестской крепостью. Но до последнего вздоха военный пытался не дать замкнуть кольцо вокруг тюрьмы, чтобы у солдат был шанс на спасение.