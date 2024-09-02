Пожар в высотке на набережной в Калининграде потушили
Калининград, 2 сентября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали пожар, вспыхнувший 2 сентября в многоэтажном жилом здании на набережной в Калининграде, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Иван Шилов ИА Регнум
«Пожар в Калининграде полностью ликвидирован», — сообщили в ведомстве.
Кадры тушения пожара в Калининграде
Как сообщало ИА Регнум, в Калининграде 2 сентября вспыхнул пожар на кровле жилого дома на улице Эпроновской. К моменту приезда пожарных огонь охватил технический этаж на площади 200 квадратных метрах.
Из горящего дома спасли пятерых человек, в том числе двух детей. Из здания пожарные эвакуировали 21 жильца.
В 13:19 мск МЧС сообщило о локализации пожара, в 14:13 мск — о ликвидации открытого горения.