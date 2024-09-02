Калининград, 2 сентября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали пожар, вспыхнувший 2 сентября в многоэтажном жилом здании на набережной в Калининграде, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пожар в Калининграде полностью ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3913065" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры тушения пожара в Калининграде

Как сообщало ИА Регнум, в Калининграде 2 сентября вспыхнул пожар на кровле жилого дома на улице Эпроновской. К моменту приезда пожарных огонь охватил технический этаж на площади 200 квадратных метрах.

Из горящего дома спасли пятерых человек, в том числе двух детей. Из здания пожарные эвакуировали 21 жильца.

В 13:19 мск МЧС сообщило о локализации пожара, в 14:13 мск — о ликвидации открытого горения.