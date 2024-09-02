Бухарест, 2 сентября, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Румыния намерена передать Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Соответствующий законопроект одобрило правительство страны. Теперь документ должен утвердить парламент. Об этом 2 сентября на брифинге по итогам заседания сообщил пресс-секретарь правительства Михай Константин.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Правительство одобрило и направит в парламент в срочном порядке законопроект, дополняющий закон 222/2017 о возможностях наземной противовоздушной обороны. В частности, проект предусматривает, что ракетная система «земля ― воздух» Patriot будет передана третьей стороне. После принятия закона парламентом правительство сможет издать постановление, которое позволит осуществить эту передачу», ― процитировала Константина газета Libertatea.

Законопроект также предусматривает, что Румыния направит США письма c предложением обеспечить Бухаресту замену поставленному Киеву ЗРК Patriot.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня Высший совет национальной обороны Румынии принял решение передать Украине ракетную систему Patriot. Отмечается, что решение приняли с учётом «значительного ухудшения ситуации с безопасностью» на Украине и последствий этого для региона, в том числе для безопасности Румынии. Отмечалось, что Бухарест координировал решение с союзниками по НАТО.

О готовности Бухареста передать Киеву комплексы Patriot президент Румынии Клаус Йоханнис заявил 7 мая после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Власти Украины не раз просили о поставках систем противовоздушной обороны, в том числе американских комплексов Patriot. В апреле глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что «за закрытыми дверями» просил у западных партнёров системы Patriot в аренду, но такая схема пока не получила одобрения.

15 июля глава киевского режима Владимир Зеленский утверждал, что для защиты воздушного пространства Украины нужны 25 ЗРК Patriot. Киеву, по его словам, «удалось добиться» передачи пяти дополнительных комплексов. 21 июля Зеленский сообщил, что на Украину доставили зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны Patriot, переданный Германией.

27 июля руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак выступил с утверждением о том, что Украина получит от Запада больше систем ПВО Patriot. При этом каких-либо подробностей о сроках поставок и количестве этих систем он не привёл.