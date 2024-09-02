Владивосток, 2 сентября, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Старший брат 21-летнего бойца СВО Никиты Носова из Приморского края, который пытался покончить с собой из-за вымогательств, погиб на СВО. Никита считал брата героем и отправился в зону спецоперации, вдохновившись его примером, рассказали близкие семьи ИА Регнум.

Соцсети 21-летний Никита Носов

По словам родственников, Никита никому до последнего не рассказывал о случившемся, потому что не хотел «втягивать» близких в неприятности и пытался разобраться сам.

«Миша первым ушёл на СВО, он на девять лет старше Никиты. Потом Никита пошёл по его стопам. Миша погиб, а теперь мы и Никиту чуть не потеряли, да ещё и таким образом. Надеюсь, ему скоро станет лучше и всех, кто в этом виноват, накажут. У нас пока нет информации, но жаль, что он нам ничего не говорил про эти вымогательства. Он не хотел втягивать своих близких, мы бы помогли ему справиться», — рассказал один из родственников бойца.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Приморье из-за вымогательств пытался покончить с собой боец СВО Никита Носов. Его удалось спасти и доставить в больницу. Перед попыткой суицида мужчина отправил родственникам видео, в котором рассказал о причинах своего поступка. Информацию о вымогательствах стали проверять правоохранители. Следователи возбудили уголовное дело по факту противоправных действий в отношении военнослужащего по п. б. ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Полиция уже задержала первого подозреваемого.