Вашингтон, 2 сентября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. В Нью-Гемпшире нашли украинский национальный гимн, записанный в код базы данных американских избирателей штата перед выборами 2024 года, сообщило Politico.

Иван Шилов ИА Регнум

Когда должностные лица избирательной комиссии в Нью-Гэмпшире решили заменить устаревшую базу данных регистрации избирателей, они увидели, что даже самый незначительный сбой в работе может стать пищей для сторонников теорий заговора. Они обратились к небольшой IT-фирме из Коннектикута. Позднее выяснилось, что часть работ перевели за границу.

«Начатое расследование показало несколько неприятных сюрпризов: программное обеспечение было неправильно настроено для подключения к серверам в России и использовало программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое находится в свободном доступе в интернете», — сообщил изданию источник, знакомый с ходом расследования.

Проверка также выявила зашитый в код программного обеспечения украинский национальный гимн. Источник предположил, что это могли сделать «в знак солидарности».

В этой связи американские чиновники заявили, что компания устранила проблемы до начала использования новой базы данных перед президентскими выборами в США 5 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, в августе американская корпорация Microsoft выступила с утверждением, что связанные с Ираном группировки хакеров якобы пользуются подставными новостными сайтами для того, чтобы вмешиваться в предстоящие выборы в США. Они якобы занимаются отслеживанием актуальных трендов по связанным с выборами темам, распространяя сообщения для того, чтобы повлиять на американцев.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в июле заявил, что глава ФБР Кристофер Рей пытается оправдать провальную деятельность своего ведомства обвинениями в адрес России о якобы попытках Москвы вмешаться в американские выборы.