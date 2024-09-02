Москва, 2 сентября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Свадьба участника специальной военной операции и программы «Время героев» Андрея и его избранницы Марии состоялась 30 августа в мастерской управления «Сенеж». Об этом сообщили в пресс-службе программы.

«Время героев»

Предложение невеста получила во время совместного полёта на воздушном шаре над территорией кампуса мастерской.

«Предложение от любимого в полете на воздушном шаре — об этом, наверное, мечтает каждая! Особенно если сверху открывается такой потрясающий вид на озеро, лес. Природа здесь потрясающая. Но мы решили пожениться именно в кампусе мастерской управления «Сенеж», так как это знаковое место для нас, в знак признательности организаторам программы «Время героев». Андрей — целеустремленный и амбициозный человек, и программа помогает ему осуществить свои мечты, а значит, и мои тоже. Ведь мы теперь — одна семья», — рассказала Мария.

Андрея в мастерскую управления «Сенеж» привело желание развивать лидерские качества и навыки командной работы. Он намерен совершенствовать знания в сфере продвижения новых систем вооружений и обучения личного состава их эффективному использованию. Военный стал одним из первых участников программы. Его личным наставником выступил глава Министерства транспорта РФ Роман Старовойт. В результате Андрей вышел в финал программы.

Мария старше по званию — она подполковник. Участвует в парадах Победы, преподает, активно участвует в волонтерском движении, имеет ряд наград. Именно на параде в 2024 году она познакомилась с Андреем.

По словам ректора мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина, любовь и вера в отечество становятся могущественными стимулами для совершения подвигов. Приятно осознавать, что мастерская стала частью истории любви смелых и прекрасных защитников страны, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум в июле, финалист программы «Время героев», участник СВО Александр Суразов,стал председателем комитета по физкультуре и спорту правительства Республики Алтай. Как уточнил врио региона Андрей Турчак, в ведении Суразова будут создание спортивной инфраструктуры в регионе, развитие секций боевых видов спорта в школах и колледжах.

Президент России Владимир Путин 29 февраля объявил о начале программы «Время героев». По ней участников и ветеранов СВО готовят к работе на высоких постах в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.