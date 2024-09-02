Курск, 2 сентября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. За две недели до основных дней голосования на выборах губернатора Курской области две трети опрошенных жителей заявили, что выборы нужно проводить, как и было запланировано. Об этом заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский по итогам исследования общественного мнения жителей региона, проведённого в августе этого года.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Политолог отметил, что на фоне нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область население сплотилось. Респонденты уверены, что своевременное проведение выборов покажет киевскому режиму невозможность запугать россиян.

«Уровень узнаваемости и лояльности к действующему главе региона Алексею Смирнову в августе вырос на 12% по сравнению с предыдущим месяцем. Большинство респондентов считают, что Алексей Смирнов делает всё возможное, чтобы помочь жителям области в сложившейся ситуации», — привело 30 августа слова Потуремского региональное информационное агентство «Курск».

Показатель оценки деятельности Смирнова на посту врио губернатора Курской области «Скорее хорошо» вырос на 8%. По мнению эксперта, его образ как антикризисного управленца уже сформировался, а на восприятие аудиторией будет влиять оперативная обстановка в регионе и активность самого Смирнова в публичном поле.

От властей респонденты ожидают укрепления границ, помощи в предоставлении жилья нуждающимся и увеличении финансовой помощи, добавил политолог.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа стартовало досрочное голосование на выборах губернатора Курской области. Оно продлится до 5 сентября. Основное голосование состоится 6, 7 и 8 сентября.

Для жителей региона организовали досрочное голосование на участках и на дому. Избирательная комиссия региона приняла соответствующее решение в целях обеспечения безопасности граждан.

Ранее зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что выборы губернатора Курской области переносить не будут.