Витебск, Белоруссия, 2 сентября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Созданный в СССР ядерный щит сдерживает агрессию США против России и Белоруссии, заявил 2 сентября белорусский президент Александр Лукашенко на встрече со студентами вузов Витебской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Советский Союз создал ядерный щит, без которого ни Белоруссии, ни России уже не было бы. США очень хотели стать монополистами в создании ядерного оружия, но им это не удалось, отметил глава республики.

«Сегодня они не знают, что с нами делать: попробуют пожёстче обойтись — будет ответ ядерным ударом. А это погибнет вся планета. А погибать они больше не хотят, потому что у них сытая и хорошая жизнь — у тех, кто принимает эти решения», — заявил Лукашенко на мероприятии «Открытый микрофон с президентом».

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провёл в Балашихе встречу со студентами первого курса Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Министр обороны заявил, что от боеспособности ракетных войск во многом зависит безопасность страны, и заявил, что российские войска оснащаются в том числе перспективными ракетными комплексами «Ярс», предназначенными для нанесения ядерных ударов.