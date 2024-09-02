Париж, 2 сентября, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Основатель Telegram Павел Дуров ищет в Париже дорогое съёмное жильё, в котором будет ожидать начала судебных разбирательств. Об этом написал журнал Paris Match.

Global look press

Отмечается, что после того как суд отпустил Дурова под залог, он поселился в одной из роскошных гостиниц, но планирует переехать в дом и уже нанял риелтора.

«Он уже поручил специалисту по поиску недвижимости найти ему «милый дом» в красивых парижских кварталах», — пишет издание.

Как сообщало ИА Регнум, Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, позднее его арестовали. Основателя Telegram обвиняют в 10 уголовных преступлениях, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

28 августа после судебного заседания и предъявления обвинений Дурова освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро. Ему запретили покидать территорию Франции.

Paris Match 1 сентября опубликовал кадры прогулки Дурова по Парижу с подругой Юлией Вавиловой. Они в хорошем настроении гуляли по Елисейским Полям.