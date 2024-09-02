Белгород, 2 сентября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны украинских формирований возросло до трёх человек. Об этом 2 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Уточнённая информация по раненым после утреннего обстрела города Белгорода и Белгородского района. Количество пострадавших увеличилось до трёх человек», — написал он в своём Telegram-канале.

Гладков уточнил, что после обстрела в детскую областную клиническую больницу обратилась 16-летняя девушка из посёлка Дубовое Белгородского района, у которой медики диагностировали непроникающее ранение мягких тканей головы и отпустили домой на амбулаторное лечение после оказания медпомощи.

Также за медицинской помощью в городскую больницу № 2 Белгорода обратился мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой, которого госпитализировали в состоянии средней степени тяжести для оказания медпомощи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 сентября мирный житель пострадал при атаке украинского дрона в Шебекино. По словам Гладкова, пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением направили в областную клиническую больницу.

Гладков 1 сентября сообщил об обстреле Шебекино со стороны украинской армии. В результате атаки пострадали три мирных жителя.