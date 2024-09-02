Луганск, 2 сентября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. В результате крупного пожара в Луганской Народной Республике два человека погибли и трое пострадали, сообщило 2 сентября МЧС России.

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«В посёлке городского типа Боково-Платово загорелась сухая растительность на 300 га», — сообщило ведомство.

По данным МЧС, огонь повредил 41 частный дом, два барака, 86 построек и автомобиль.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3913034" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В ЛНР сотрудники МЧС России тушат крупный пожар

Специалисты эвакуировали 32 жителя в пункт временного размещения. К тушению возгорания привлекли более 40 пожарных и восемь единиц спецтехники.

Как сообщало 24 августа ИА Регнум, в Пролетарске в Ростовской области пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности и строений на площади 14,9 га. На тушение пожара привлекли 40 сотрудников МЧС России и 12 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.