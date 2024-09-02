Калининград, 2 сентября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Пожар в жилом доме в Калининграде локализовали, сообщило 2 сентября МЧС России.

МЧС

По уточненной информации, эвакуирован 21 человек, пятеро — спасены, в том числе два ребёнка.

Пожар 2 сентября вспыхнул в многоэтажном жилом доме на Эпроновской улице в Калининграде. Прибывшие на место специалисты тушили возгорание на кровле дома. Огонь охватил технический этаж на площади 200 кв. м.

К месту инцидента выехал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.