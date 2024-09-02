Витебск, Белоруссия, 2 сентября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Западные страны хотят превратить Белоруссию в еще одну горячую точку на карте мира. Об этом 2 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко на мероприятии «Открытый микрофон с президентом» со студентами вузов Витебской области.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

По словам Лукашенко, введение незаконных санкционных мер, а также расцвет шовинистических, националистических и других разрушительных идеологий в западных странах являются звеньями одной цепи. Белорусский лидер уточнил, что целью всего этого стала попытка Запада сохранить так называемый «основанный на их правилах» миропорядок, обеспечивающий западным государствам благополучие за счёт других стран.

«И нас втягивают в данное противостояние. Пока в сферах экономики, науки и технологий. Но цель — превратить Беларусь в еще одну горячую точку на карте мира», — привела его слова пресс-служба белорусского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа Лукашенко рассказал, что Россия и Белоруссия видят, откуда с Запада могут осуществить агрессию против Союзного государства. Глава республики уточнил, что Минск и Москва проработали оборону западной границы Белоруссии, добавив, что этот план можно изменить на наступательный.

Президент Белоруссии 17 августа отметил, что эпоха господства Запада уходит в прошлое, так как центр глобального прогресса и экономической гравитации смещается на Юг и Восток. Лукашенко отметил, что западные страны чувствуют возрастающую мощь и пытаются ей противодействовать.