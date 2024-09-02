Москва, 2 сентября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Посольство Украины во Франции в открытую вербует наёмников для участия в боях на стороне вооружённых формирований киевского режима. Об этом заявило «РИА Новости» посольство России в Париже.

Елена Афонина/ТАСС

«Неприкрытой вербовкой во Франции без каких-либо препятствий со стороны местных властей занимается посольство Украины в Париже, на сайте которого размещён призыв вступать в «Интернациональный легион» ВСУ и соответствующая анкета для кандидатов», — сообщили в диппредставительстве.

Отмечается, что рекрутинг наёмников также активно ведётся и во франкоязычных группах в социальных сетях.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что французов неоднократно замечали в зоне боевых действий на стороне ВСУ, несмотря на то что официальный Париж отрицает участие своих граждан в украинском конфликте, а наёмничество во Франции является уголовным преступлением.

Как передавало ИА Регнум, глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в подконтрольной Киеву части региона действуют наёмники из Польши, Румынии и Германии, а также чернокожие и франкоговорящие. По его словам, иностранцы замечены в грабежах, изнасилованиях и похищениях.

Ганчев также сообщил, что установлены личности трёх наёмников ВСУ —иностранных офицеров, подозреваемых в военных преступлениях в Харьковской области. Это граждане Франции Карте Франк Мишель Микаель и Эван Контен Этьен Жан, а также датчанин Фрис Мартин.