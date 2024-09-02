Москва, 2 сентября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Бывший футболист сборной России Андрей Семёнов рассказал о том, что получал угрозы после Евро-2020. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Коммент. Шоу».

Олег Бухарев/ТАСС

По словам футболиста, ему поступило большое количество негативных сообщений, однако он не стал отвечать на них и выключил телефон.

«На следующее утро проснулся и как-то всё удалил. Ну там были страшные какие-то. Но я не запомнил, честно говоря», — добавил Семёнов.

На Евро-2020 сборная России выступала в одной группе с командами Финляндии, Бельгии и Дании. Центральный защитник Семёнов на Евро-2020 сыграл в матче первого тура против Бельгии (0:3). После этого он не выходил на поле.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля 2021 года в Лондоне сборная Италии в финальном матче Евро-2020 обыграла команду Англии и второй раз в истории стала чемпионом Европы по футболу. Матч состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное время матча закончилось при общем счёте 1:1. Победителя определили после серии пенальти, в которой итальянской сборной удалось одержать верх над англичанами со счётом 3:2.

Сборная России 21 июня проиграла Дании с разгромным счетом 1:4, заняв последнее место в группе B. Таким образом, сборная России по футболу завершила выступление на чемпионате Европы. Подопечные Станислава Черчесова набрали три очка и заняли последнее, четвёртое место в группе, не сумев выйти в плей-офф. На следующий день после игры главный тренер сборной России заявил, что российские футболисты были готовы к игре, но она не сложилась в пользу РФ.