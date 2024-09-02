Париж, 2 сентября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Итальянского гребца Джакомо Перини лишили медали Паралимпийских игр — 2024 после обнаружения телефона в лодке. Об этом сообщила пресс‑служба Федерации гребли Италии.

TASS/Danilo Vigo/IPA via ZUMA Press Джакомо Перини

В соревнованиях в категории PR1 спортсмен показал третий результат.

«В конце гонки судья исключил его, заметив в сумке Перини с водой и личными вещами телефон, который тот забыл выложить», — указано в сообщении от 1 сентября.

Правила проведения соревнований запрещают наличие в лодке приборов, способных поддерживать связь с внешним миром.

Итальянская федерация гребли подала апелляцию, которая была отклонена. Теперь организация планирует обжаловать решение в Международной федерации гребного спорта.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа пловец Андрей Калина первым из российских спортсменов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже. В заплыве на 100 м брассом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата он показал результат 1 минута 09,02 секунды. Другой россиянин Даниил Смирнов пришёл к финишу четвёртым с результатом 1 минута 11,59 секунды.

Паралимпиада открылась 28 августа. Состязания продлятся до 8 сентября.