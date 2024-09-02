Москва, 2 сентября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Задержанный во Франции создатель Telegram Павел Дуров проявил свободу и не послушал Запад в вопросе модерации мессенджера. Об этом 2 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в МГИМО.

Pavel Durov lukomore. org/Global Look Press

«Павел Дуров слишком свободным оказался, слишком медленно или вообще не слушал западных советов про так называемую модерацию своего детища», — рассказал Лавров во время выступления перед преподавателями и студентами университета.

В качестве примера Лавров привёл руководителя корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга, которого вызвали в Сенат США и который согласился сотрудничать с американскими спецслужбами. С другими крупными платформами Запад особо не церемонится, подчеркнул министр.

Глава МИД России также заявил, что действия западных стран в отношении Дурова аналогичны их действиям по злоупотреблению и глобализации. В связи с этим российский дипломат предложил выработать общие добровольные принципы.

«Я уверен, что будут выработаны какие-то протоколы, позволяющие, во-первых, не создавать угроз кому бы то ни было, а во-вторых, просто вести себя прилично», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, позднее его арестовали. Его обвиняют в десяти уголовных преступлениях, по которым основателю Telegram грозит до 10 лет лишения свободы.

После судебного заседания и предъявления обвинений 28 августа Дурова освободили из-под стражи под надзор, он должен внести залог в 5 млн евро. Ему запретили покидать территорию Франции. Его адвокат в суде апеллировал к тому, что бизнесмен не может отвечать за действия третьих лиц, совершённые с использованием мессенджера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 августа заявил, что у российских властей были вопросы к Дурову, но в России, в отличие от Франции, основателя Telegram никто не арестовывал. Представитель Кремля также в шутку спросил, почему во Франции не арестованы главы автоконцернов «Рено» и «Ситроен». Как предположил Песков, террористы для достижения своих целей пользуются не только мессенджерами, но и, например, автомобилями.