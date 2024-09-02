Москва, 2 сентября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. В распоряжении ИА Регнум появились кадры уничтожения бойца ВСУ, который вёл стрельбу из полуразрушенного дома. Российские бойцы для ликвидации противника применили хитрый манёвр — задействовали наземный беспилотник «Скорпион М».

Алексей Коновалов/ТАСС

Как видно на кадрах, сначала дрон в небе засёк противника в одном из домов в населённом пункте в ДНР. От здания остались буквально только стены, но военные ВСУ использовали его как опорный пункт, из которого вели огонь по позициям российских бойцов, мешая продвижению.

Однако бойцы ВС РФ нашли простой и надёжный способ ликвидировать врага. К дому направили наземный дрон «Скорпион М», его путь координировался оператором удалённо. «Небольшая машинка» ловко преодолела поле и незамеченной въехала в «опорник» ВСУ. После этого раздался модный взрыв, который полностью уничтожил здание и находившихся в нём.

В мае стало известно, что российские боевые роботы «Скорпион М» стали логичным продолжением систем, разрабатывавшихся для эвакуации раненых и доставки боеприпасов на линию соприкосновения. Операторы дали «Скорпиону» разные прозвища. Чаще всего они называют его попросту «тележкой», реже — «куст на колесах».

28 августа в зоне специальной военной операции российские военные начали тестировать новую разработку: наземный беспилотник, предназначенный для создания дымовой завесы. В основе беспилотника — платформа, которая ранее использовалась для доставки боеприпасов на передовую, взрывчатки к вражеским укреплениям, а также для эвакуации раненых. Дрон назвали «Каракатицей».