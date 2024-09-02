Кызыл, 2 сентября, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Россия защищает жителей Донбасса и своё будущее, не позволяя создавать на Украине враждебные для РФ структуры. Об этом 2 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества в Кызыле.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Мы не можем позволить себе, чтобы у нас под боком создавали враждебные структуры, которые вынашивают агрессивные планы в отношении нашей страны и постоянно пытаются дестабилизировать РФ», — сказал глава государства.

Путин выразил уверенность, что настрой россиян на поддержку бойцов специальной военной операции в результате станет залогом побед.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. По данным на 1 сентября, потери ВСУ в Курской области превысили 8500 человек.

Путин 2 сентября отметил, что нападением на Курскую область украинские военные не смогли остановить наступление Вооружённых сил РФ в Донбассе. Российские войска продолжают продвигаться, освобождая территории Донецкой и Луганской народных республик "квадратными километрами".

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что до начала специальной военной операции Россия пыталась добиться гарантий своей безопасности дипломатическими средствами, однако эти попытки были отвергнуты. Он подчеркнул, что СВО стала лишь одним из средств достижения поставленной цели, но мирный способ был для Москвы всегда предпочтительнее.