Курск, 2 сентября, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Журналист британского издания The Independent Аскольд Крушельницкий незаконно побывал в Судже на территории Курской области. Его материал был опубликован 1 сентября.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

«The Independent сопровождала украинских военных на некоторых из сотен квадратных миль территории, которую Киев захватил во время своего нападения, которое продолжается уже три недели», — указано в тексте репортажа.

Уточнялось, что Крушельницкий и другие журналисты осмотрели Суджу и сёла, расположенные примерно в 20 км от города.

Издание опубликовало фотографии, сделанные журналистом во время незаконного проникновения в Курскую область.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа стало известно, что журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп незаконно проникла в Курскую область. Кроме того, курское приграничье незаконно посетили журналисты британского издания The Sun, в том числе редактор по военной тематике Джером Старки.

Российское посольство в Великобритании в тот же день сообщило, что Филп будет закрыт въезд в Россию. Она прибыла в Суджу благодаря помощи украинских военных, грубо нарушив правила работы иностранных журналистов на российский территории, подчеркнули в диппредставительстве.

ФСБ возбудила уголовные дела в отношении иностранных журналистов, ранее незаконно пересёкших российскую границу. Под следствие, в частности, попали американский журналист Ник Пейтон Уолш и его итальянские коллеги Симони Трайни и Стефани Баттистини.