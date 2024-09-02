Пекин, 2 сентября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Китай и страны Африки должны совместно бороться за равноправный и упорядоченный многополярный мир, против гегемонизма и протекционизма. К этому в статье, опубликованной на сайте МИД КНР в канун саммита Китайско-Африканского форума сотрудничества, призвал министр иностранных дел Китая Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Ван И

Глава внешнеполитического ведомства указал на то, что мир вступил в новый период потрясений и перемен, однако независимо от международной ситуации изначальное стремление Китая и Африки работать сообща для обеспечения международной порядочности и правосудия не изменится. Ван И подчеркнул, что Пекин выступает за равноправный и упорядоченный многополярный мир, всеобъемлющую экономическую глобализацию, которая получила высокую оценку и положительный отклик со стороны Африки.

«Китай и Африка совместно защищают подлинную многосторонность, выступают против односторонности, гегемонизма и протекционизма, твёрдо поддерживают международную систему, ядром которой является ООН, и международный порядок, основанный на международном праве, твёрдо придерживаются пяти принципов мирного сосуществования и других основных норм международных отношений», ― подчеркнул глава МИД.

Ван И также напомнил, что объём торговли между Китаем и странами Африки увеличился до $282,1 млрд в 2023 году, а объём китайских инвестиций в Африку вырос до более чем $440 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, в социально-экономическом плане развития Китая на 2024 год отмечено, что Пекин продолжит выступать за создание равноправного и многополярного мира, будет способствовать формированию нового типа международных отношений. В документе указано, что китайская сторона продолжит придерживаться независимой, самостоятельной и мирной внешней политики, идя по пути мирного развития и ориентируясь на взаимовыгоду.

Президент России Владимир Путин 17 мая на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что сейчас ни у кого нет сомнений в том, что мир становится многополярным. Глава государства при этом подчеркнул необходимость укреплять данную тенденцию.