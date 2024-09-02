Шебекино, Белгородская область, 2 сентября, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Житель города Шебекино получил ранение в результате атаки украинского БПЛА, сообщил 2 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

«Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением мягких тканей спины бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу», — сообщил Гладков в своём Telegram-канале.

Второй дрон нанёс удар по парковке коммерческого предприятия в Шебекино. Пострадали три легковые машины.

Как сообщало ИА Регнум, утром в посёлке Дубовое в Белгородском районе мирная жительница получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ. Как сообщил Гладков, женщину госпитализировали с сотрясением мозга и минно-взрывной травмой.