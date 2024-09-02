Москва, 2 сентября, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Механизм изъятия имущества США в России ещё пока не применялся на практике. Об этом 2 сентября рассказал директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

По словам дипломата, которые привело «РИА Новости», сейчас ведётся реализация положений майского указа президента РФ Владимира Путина, согласно которому имущество США или связанных с ними лиц в России может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации российских активов Вашингтоном.

«Как только эта работа будет завершена, можно будет говорить о правоприменительной практике», — сказал он.

Биричевский отметил, что такой механизм даёт возможность адекватного ответа на незаконные антироссийские санкции США, напомнив, что ранее Москва неоднократно предупреждала, что не оставит безнаказанными попытки конфискации замороженных активов РФ.

«Последствия «экспериментов» с чужой суверенной собственностью будут чувствительны для коллективного Запада». Будем действовать в полном соответствии с принципом взаимности», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 сентября Биричевский отметил, что Москва в случае конфискации в США российских активов будет действовать по принципу взаимности. Он уточнил, что на данный момент суверенные активы РФ в США пока только заблокированы, а не изъяты.

В конце августа стало известно, что Евросоюз уже начал использовать доходы от замороженных российских активов, направив 1,4 млрд евро Украине на военные поставки. Глава евродипломатии Жозеп Боррель в связи с этим заявил, что объединение переходит на предварительное финансирование Киева за счёт замороженных ресурсов РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 августа назвал передачу ЕС Киеву 1,4 млрд евро из доходов от российских активов незаконным действием. Оно повлечёт за собой юридические последствия, добавил представитель Кремля.