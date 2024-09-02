Светлогорск, Калининградская область, 2 сентября, 2024, 09:54 — ИА Регнум. «ФосАгро» признана лучшей в двух номинациях этапа всероссийской премии «Экспортер года» в Северо-Западном федеральном округе. Компания получила награды как «Экспортёр года в сфере промышленности» и «Ответственный экспортёр ESG».

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

Руководитель аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро» Борис Левин поблагодарил конкурсную комиссию за высокую оценку работы компании, отметив, что победа в престижной бизнес-премии стала еще одним подарком для всего 23-тысячного коллектива группы к профессиональному празднику — Дню горняка, который отмечался на минувшей неделе.

«Развивая производство и экспорт, компания уделяет приоритетное внимание вопросам устойчивого развития, — отметил Левин. — На охрану окружающей среды мы направляем свыше 9 млрд рублей в год». Руководитель аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро» напомнил, что за десять лет «ФосАгро» в семь раз увеличила поддержку социальных и благотворительных проектов, направив на эти цели в 2022–2023 годах суммарно более 25 млрд рублей. «Компания активно инвестирует в человеческий капитал и укрепляет кадровую защищённость, — подчеркнул Борис Левин. — С 2013 года в развитие образовательной парадигмы «Школа-колледж/вуз-предприятие» «ФосАгро» направила 6 млрд рублей. А сейчас вместе с Мурманским арктическим университетом и региональными властями мы приступили к созданию в Апатитах передовой в масштабах страны высшей школы подготовки горных инженеров».

Левин отметил, что динамичный рост производства позволяет «ФосАгро» оставаться ключевым поставщиком минеральных удобрений отечественным аграриям и вносить важный вклад в увеличение несырьевого неэнергетического экспорта России. Удобрения, произведенные на заводах группы, востребованы в 100 странах мира на всех обитаемых континентах. За десять лет «ФосАгро» удалось нарастить объем экспорта почти вдвое — до 8,6 млн тонн.

Премия «Экспортёр года» учреждена правительством РФ для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Среди экспертов конкурса — представители федеральных министерств, Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ, АНО «Национальные приоритеты» и предпринимательские объединения. В этом году на победу в 12 номинациях регионального этапа претендовали почти 50 компаний.