Петропавловск-Камчатский, 2 сентября, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту восемь километров, сообщил 2 сентября Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале.

Telegram/ИВиС ДВО РАН/В. Фролов

«Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на восемь километров над уровнем моря», — говорится в сообщении.

На северо-восток на 50 км протянулся шлейф пепла.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущее извержение Шивелуча произошло 17 августа. В двух населённых пунктах Камчатского края был зафиксирован выброс пепла.