Владивосток, 2 сентября, 2024, 09:04 — ИА Регнум. На железнодорожном мосту через реку Амба в Приморском крае у границы особо охраняемой природной территории обнаружили мёртвого амурского тигра, который, по предварительным данным, попал под колёса поезда. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба национального парка «Земля леопарда».

Пресс-служба национального парка «Земля леопарда»

«Информация о гибели амурского тигра на железнодорожном мосту в Хасанском муниципальном округе появилась утром 1 сентября. Данные были незамедлительно переданы в ОМВД по Хасанскому району и в Управление по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Приморского края», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибший хищник может быть одной из 56 особей своего вида, которых зафиксировали на территории нацпарка за последний год. При этом специалисты установили, что под поезд в ночное время попала молодая самка амурского тигра, возраст которой, предположительно, составлял до двух лет.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа жители Невского района Петербурга заметили у одного из домов на проспекте Обуховской стороны взрослого лося. Животное прогуливалось по скверу и искупалось в Неве, после чего ему помогли вернуться в естественную среду обитания.

В начале августа в Приморье заметили дальневосточного леопарда, прогуливавшегося вдоль автомобильной трассы. В связи с этим работники нацпарка «Земля леопарда» призвали водителей быть внимательными около заповедных территорий.