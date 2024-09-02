Москва, 2 сентября, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Совбез Организации Объединённых Наций может на основе запросов стран Африки рассмотреть вопрос о возможности признания Украины террористическим государством. Об этом 2 сентября заявил заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Бабаков («Справедливая Россия — За правду»).

Иван Шилов ИА Регнум ООН

«Обращение африканских государств должно быть самым тщательным образом рассмотрено и проанализировано Совбезом ООН на предмет признания Украины террористическим государством», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Парламентарий уточнил, что этот вопрос относится к компетенции специалистов и юристов-международников, отметив, что, по его мнению, основания для такого решения есть, потому что Украина вмешивается в дела других государств, нарушая закреплённые в Уставе ООН принципы суверенитета и самоопределения народов.

Бабаков добавил, что ранее главы МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо направили письмо в Совбез ООН, в котором решительно осудили поддержку и прославление Киевом терроризма, призвав совет выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора украинских властей в поддержку терроризма в африканских странах, и в первую очередь в регионе Сахель.

По словам депутата, признание Украины государством-террористом покажет, что международное сообщество готово отстаивать приоритетные принципы суверенитета и самоопределения народов при любой попытке их нарушения, а после такого решения в отношении Киева должны быть приняты жёсткие международные санкции.

«Сегодня украинская внешняя политика в Африке, которая включает в себя военные интервенции, поддержку сепаратистских движений, а также вмешательство в суверенные дела других стран, подрывает международную безопасность. Она создает цепочку конфликтов, которые не ограничиваются национальными границами и затрагивают интересы множества государств на Африканском континенте», — пояснил он.

Бабаков добавил, что в связи с этим Африка фактически закрылась для Украины и ни одна из стран этого континента теперь не воспринимает Киев в качестве легитимного международного партнёра.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки киевским режимом террористов, которые воюют с войсками правительства и группой «Вагнер». Отмечалось, что в Бамако «с глубоким шоком» восприняли заявление представителя Главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова о причастности Киева к нападению террористов, обернувшемуся войной.

Власти Нигера 6 августа также разорвали дипотношения с Украиной из-за поддержки Киевом террористов. Власти африканской страны также заявили о намерении обратиться в Совбез ООН в связи с украинской агрессией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 августа заявила, что разрыв Нигером дипотношений с Украиной говорит о растущем понимании в Африке террористической сущности киевского режима. Дипломат уточнила, что Киев сделал сознательный выбор — помогать террористам в то время, когда мировое сообщество отстаивает необходимость бороться с этим злом.