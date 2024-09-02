Белгород, 2 сентября, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Женщина пострадала при обстреле посёлка Дубовое в Белгородской области, сообщил 2 сентября губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Telegram/Настоящий Гладков

«Женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставила в городскую больницу №2 Белгорода», — сообщил Гладков.

Он добавил, что в результате обстрела со стороны ВСУ зафиксированы попадания в один социальный и один коммерческий объект. Пострадали частные дома.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгороде при обстреле со стороны ВСУ разрушен детский сад. Как сообщил Гладков, власти региона решили перевести на дистант все школы в районе Харьковская гора.