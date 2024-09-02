Москва, 2 сентября, 2024, 07:42 — ИА Регнум. В информационном поле российские власти руководствуются идеалами открытости и плюрализма, однако представители СМИ в России должны помнить о соблюдении законов. Основные тезисы о свободе слова, необходимого баланса между свободой прессы и национальной безопасностью изложил президент Владимир Путин в интервью газете «Оноодор».

ИА Регнум Путин, встреча со СМИ

Глава государства подчеркнул, что в России средства массовой информации свободны.

«Это твёрдо гарантировано конституцией. Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости», — пояснил Путин.

Президент указал, что власти конструктивно взаимодействуют с разными СМИ, интернет-порталами вне зависимости от редакционной политики.

Как сообщало ИА Регнум, Владимира Путина 2 сентября встретили в столице Тывы. Глава государства впервые за десять лет посетил регион.

В рамках визита российский лидер посетит Кызыльское президентское кадетское училище и первый построенный в новейшей истории России буддистский монастырь «Тубтен Шедруб Линг».

Республика Тыва была выбрана первым пунктом поездки Владимира Путина в рамках официального визита в Монголию. Затем президент примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Российский лидер посетит Монголию с официальным визитом 3 сентября. Он примет участие в торжествах, посвящённых 85-летию победы СССР и Монголии над милитаристской Японией на Халхин-Голе.