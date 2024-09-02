Москва, 2 сентября, 2024, 05:57 — ИА Регнум. Никита Хрущёв, который руководил Советским Союзом, занимая пост первого секретаря ЦК КПСС более 10 лет, фактически подарил Украине Крым, входивший на тот момент в состав РСФСР. Об этом в интервью монгольской газете «Оноодор» заявил президент РФ Владимир Путин.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

По мнению российского лидера, на нынешнюю ситуацию на Украине значительное влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов, также свою негативную роль сыграли последствия решений руководителей СССР, касающихся национально-территориального вопроса.

«В 1954 году Хрущёв фактически подарил Украине Крым», — признал Путин.

Президент напомнил, что процесс создания Украины начался сразу после революции 1917 года, когда на этой территории возникали неустойчивые и недолговечные квазигосударственные образования без чётких границ. Позже границы союзных республик «нарезались» произвольно, исходя из «пролетарской необходимости».

«Так Украине и был передан промышленный Донбасс, населённый преимущественно русскими», — пояснил Владимир Путин, добавив, что накануне и после Великой Отечественной войны своим решением Генсекретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин включил в состав Украины часть земель, ранее принадлежавших Румынии, Польше и Венгрии.

Как сообщало ИА Регнум, элиты Запада используют Украину в качестве орудия борьбы с Россией — Москва это видит и продолжит выполнять задачи в рамках спецоперации для безопасности граждан. Такое заявление сделал Путин в преддверии визита в Монголию в интервью монгольской газете «Оноодор».

Западные элиты продолжают оказывать киевскому режиму политическую, финансовую и военную поддержку.

Основная причина трагичных событий на Украине заключается в целенаправленной антироссийской политике Запада во главе с США, считает Владимир Путин. Он также напомнил об организации американцами и их сателлитами в 2014 году вооружённого госпереворота на Украине.