Москва, 2 сентября, 2024, 05:43 — ИА Регнум. Основными участниками государственного переворота на Украине в 2014 году были неонацистские группировки, после этого они стали определять весь курс страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию.

Mstyslav Chernov Майдан, Киев, 2014

После переворота официальной идеологией Украины стала ненависть ко всему русскому, это привело к последующему геноциду мирных жителей Донбасса, пояснил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, основная причина трагичных событий на Украине заключается в целенаправленной антироссийской политике Запада во главе с США, подчеркнул Путин. Десятилетиями они добивались полного контроля над Украиной, финансировали националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой её существования. По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада, продолжил президент РФ.

Украина оставалась бы в границах 1991 года, если бы в феврале 2014 года не было сорвано соглашение об урегулировании между оппозицией и бывшим тогда президентом Виктором Януковичем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Украина руками тех, кто пришёл к власти через госпереворот, сама разрушила свою территориальную цельность, добавил он.