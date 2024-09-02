Москва, 2 сентября, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Как сохранить баланс между свободой прессы и национальной безопасностью, почему некоторые СМИ прекратили работу в России, есть ли свобода слова — на эти и другие вопросы президент Владимир Путин ответил в интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию.

ИА Регнум Путин, встреча со СМИ

Российский лидер признал, что практически во всех странах Запада, где пытаются работать журналисты из России, им чинят различные препоны, ставят запреты, вводится прямая цензура, что противоречит демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации.

«Единственное, что делают наши СМИ, — это аргументированно доводят российскую точку зрения на актуальные современные проблемы, на происходящие в мире процессы. Делают это уважительно и с соблюдением норм морали и этики, национального законодательства той или иной страны», — подчеркнул Путин.

При этом президент пояснил, что, для того чтобы спрятаться от неудобных фактов, от правдивой информации, на Западе «развернули откровенную травлю российских корреспондентов, на которых без разбора вешают ярлык «кремлёвских пропагандистов».

Владимир Путин ещё раз подчеркнул, что средства массовой информации в России свободны — это твёрдо гарантировано Конституцией.

«Соблюдение российского законодательства — это должны понимать иностранные корреспонденты, аккредитованные в нашей стране. Таким образом будет сохранён необходимый баланс между свободой прессы и национальной безопасностью», — заключил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, Владимира Путина 2 сентября встретили в столице Тывы. Глава государства впервые за 10 лет посетил регион.

В рамках визита российский лидер посетит Кызыльское президентское кадетское училище и первый построенный в новейшей истории России буддистский монастырь «Тубтен Шедруб Линг».

Республика Тыва была выбрана первым пунктом поездки Владимира Путина в рамках официального визита в Монголию. Затем президент примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Российский лидер посетит Монголию с официальным визитом 3 сентября. Он примет участие в торжествах, посвящённых 85-летию победы СССР и Монголии над милитаристской Японией на Халхин-Голе.