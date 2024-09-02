Москва, 2 сентября, 2024, 04:38 — ИА Регнум. США в нарушение всех норм морали и права проводят в психиатрических больницах Украины и Грузии опаснейшие опыты по созданию биологического и нового химического оружия. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

Учёный считает, что «ядерный зонтик ветшает» и глобальной угрозой становится биологическое оружие, оружие применения, причём применения неявного.

«Мы уже видим, как на Украине под Харьковом, в Грузии проводили опаснейшие исследования, в частности на пациентах психиатрических больниц, с целью создания биологического и нового химического оружия», — заявил Ковальчук.

По его мнению, как только распался Советский Союз, американцы вошли во все бывшие республики и соцстраны, взяли под свой полный контроль санэпидстанции, коллекции вирусов и бактерий, которые хранились в этих странах, и теперь модифицируют их генетически.

Как сообщало ИА Регнум, вывоз биоматериалов с Украины на Запад в интересах США обеспечивается логистическими компаниями, которые подконтрольны президенту Молдавии Майе Санду, заявил 27 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В ходе проведения спецоперации Россия получила документы, подтверждающие, что США на территории Украины проводили работы с компонентами биологического оружия, осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.