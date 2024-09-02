Вашингтон, 2 сентября, 2024, 04:10 — ИА Регнум. В ближайшие дни США намерены представить окончательное соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом 1 сентября написала газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум США

«Соединённые Штаты ведут переговоры с Египтом и Катаром о контурах окончательной сделки «принимай или уходи», которую они планируют представить сторонам в ближайшие недели. Если её не примут, это может означать конец переговоров под руководством Америки», — привели журналисты заявление высокопоставленного чиновника администрации главы Белого дома.

Спикер добавил, что США совместно с Египтом и Катаром работали над соглашением до обнаружения израильской армией тел шести заложников в Рафахе. Это дополнительно отразится на срочности завершающей стадии переговоров ХАМАС и Израиля. В Вашингтоне полагают, что заложников застрелили незадолго до обнаружения их тел. Часть убитых заложников планировали освободить на первом этапе переговоров.

По словам второго высокопоставленного чиновника США, американская сторона в течение 48 часов будет «разрывать телефоны» для возможного достижения сделки между ХАМАС и Израилем.

Как передавало ИА Регнум, вечером 31 августа израильские военные нашли в туннеле в Рафахе тела заложников, которых боевики ХАМАС похитили 7 октября 2023 года. Эксперты заключили, что их убили в течение последних 48 часов. Один из них какое-то время был связан. По данным Израиля, в плену остаётся 101 заложник, в том числе те, кого считают погибшими. Ранее движение ХАМАС вернуло 154 заложника, включая погибших.

ЦАХАЛ опубликовала имена заложников ХАМАС, найденных погибшими в Рафахе. Это две женщины, Иден Йерушалми и Кармель Гат, и четверо мужчин: Херш Гольдберг-Полин, Александр Лобанов, Альмог Саруси и Ори Данино.

Ранее переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США в Каире завершились без достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Стороны не смогли устранить разногласия относительно присутствия военнослужащих Израиля вдоль Филадельфийского коридора на границе между сектором Газа и Египтом.