Петропавловск-Камчатский, 2 сентября, 2024, 02:24 — ИА Регнум. На Камчатке утром 2 сентября продолжились поиски погибших при крушении вертолёта Ми-8. Спасатели обнаружили ещё одно тело, сообщили в МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

Таким образом, на месте крушения вертолёта найдено уже 18 тел погибших в авиакатастрофе.

В ведомстве уточнили, что продолжаются поиски ещё четырёх человек и чёрного ящика.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро» вылетел из района вулкана Вачкажец в село Николаевка под Елизово. Вскоре после вылета, в 16:15 по местному времени (07:15 мск), связь с пилотами пропала. Во время полёта лётчики не сообщали о неполадках.

МЧС начало поисковую операцию, которая была затруднена сложными метеоусловиями. Спасателями были обнаружены обломки пропавшего вертолёта. Пресс-служба МЧС сообщила, что они находятся на высоте 900 м вблизи места, где экипаж в последний раз выходил на связь.

На борту пропавшего Ми-8 находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров, в числе которых были финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена.