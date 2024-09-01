Москва, 2 сентября, 2024, 02:31 — ИА Регнум. В своей ежедневной сводке о ситуации в Курской области командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов информировал, что российские войска уничтожили за день три единицы техники ВСУ, а также миномёт и квадроцикл.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

По словам командира, бойцы в направлении Русское Поречное обнаружили двигающуюся технику противника.

«Наши ребята сегодня жгли. Сожгли три техники фашистские. Кроме этого, соседи сегодня у нас пожгли один квадроцикл и один миномёт», — сказал Алаудинов на видео в Telegram-канале.

Алаудинов также заверил, что на участке, который находится в ведении спецназа «Ахмат», сохраняется спокойная обстановка.

Как сообщало ИА Регнум, украинские вооружённые формирования при помощи дронов «Баба-яга» начали распылять непонятный газ над Курской областью, заявил Апти Алаудинов. Он добавил, что бойцам спецназа удалось ликвидировать гексакоптер, который на тот момент отслеживал их FPV-дрон.

По словам генерала, ВСУ в Курской области понесли ощутимые потери на участке спецназа «Ахмат». Обстановка на курском направлении подконтрольная, а линия фронта особых изменений не претерпела.

Россия наносит ракетно-бомбовый удар по укреплениям украинских бойцов в районе Угледара Донецкой Народной Республики. На указанном направлении есть несколько ключевых позиций. Среди них шахта «Южно-Донбасская №1» и профилакторий третьей шахты на юго-западной оконечности Угледара.

Военные ВС РФ 1 сентября начали штурм города Угледара. Активные боевые действия на этом участке возобновились впервые за последние два года. Ранее в Сети появилось видео массированных ударов по Угледару, на кадрах видны взрывы и разрушенные строения.

По данным Минобороны, за неделю, с 24 по 30 августа, ВС России освободили в зоне проведения спецоперации семь населённых пунктов. Это село Стельмаховка в ЛНР, село Синьковка в Харьковской области, а также населённые пункты Константиновка, Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в ДНР.