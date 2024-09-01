Париж, 2 сентября, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Российский спортсмен Георгий Маргиев выиграл бронзовую медаль Паралимпиады в Париже.

Прыжки в высоту

Легкоатлет завершил соревнования по прыжкам в высоту с результатом 2 метра.

На высшую ступень пьедестала поднялся атлет из США Родерик Таунсенд (2,12 метра). Серебро взял представитель Индии Кумар Нишад (2,04 метра).

Как сообщало ИА Регнум, пловчиха из России Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Париже. Девушка участвовала в заплыве на 200 метров вольным стилем. В финале спортсменка показала результат 2 минуты 5,10 секунды. Серебряную медаль завоевала британка Поппи Маскилл с результатом 2 минуты 7,16 секунды, третьей стала её соотечественница Луиз Фиддес (2 минуты 7,91 секунды).

Пловец Андрей Калина 30 августа завоевал первую золотую медаль России на Паралимпиаде. Он показал результат 1 минута 9,02 секунды.

Паралимпийские игры проходят в столице Франции с 28 августа по 8 сентября.