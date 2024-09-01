Москва, 2 сентября, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Российские власти всячески указывают Вашингтону на недопустимость участия американских наёмников в нападениях на территорию РФ. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД Сергей Рябков.

ИА Регнум Иностранные наёмники, Курская область

Дипломат подчеркнул, что такая работа ведётся на постоянной основе, на всех уровнях и по разным линиям, по которым такого рода контакты возможны.

Как сообщало ИА Регнум, около 30 иностранцев перебросили в район села Макеевка, на сватовско-кременской участок фронта. Наёмники хорошо оснащены и укомплектованы, на их форме нет знаков различий и принадлежности. Цели и задачи этой группы пока неясны, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Наёмники из Польши, Румынии и Германии, а также чернокожие и франкоговорящие действуют в подконтрольной Киеву части Харьковской области. По словам главы российской администрации региона Виталия Ганчева, иностранцы замечены в «грабежах, изнасилованиях и похищениях».

Россия изменит ядерную доктрину на основе анализа последних военных конфликтов, а также с учётом действий Запада в связи со спецоперацией. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.