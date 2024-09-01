Вашингтон, 2 сентября, 2024, 01:10 — ИА Регнум. Боязнь американского лидера Джо Байдена пересечь красные линии России повлияла на политику США в отношении конфликта на Украине. Об этом 1 сентября написали в статье издания The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Зеленский

По данным газеты, из-за страха перерастания конфликта в прямое противостояние России с НАТО Байден не одобрил поставку вооружения, о чём просили в Киеве. Речь идёт о современных ракетах, танках и реактивных истребителях.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим, направивший украинские войска в Курскую область, нарушил требования Вашингтона, написали в The Financial Times. По словам автора статьи, в связи с конфликтом на Украине администрация Байдена больше всего опасается ядерной войны с Россией и стремится её избежать. Однако Киев своими действиями только приближает такой сценарий.

Киев надеется получить разрешение от Вашингтона для ударов американским оружием по территории России после предоставленного ранее списка возможных целей, заявил в интервью CNN министр обороны Украины Рустем Умеров. При этом Белый дом пока не спешит с принятием решения.