Париж, 2 сентября, 2024, 00:34 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров занят поиском жилья в Париже, где ему предстоит дожидаться судебных разбирательств. Об этом написал журнал Paris Match.

TechCrunch Павел Дуров

После того как суд отпустил его под многомиллионный залог, Дуров поселился в одной из роскошных гостиниц, но, как отмечает издание, планирует переехать в дом в «красивых парижских кварталах». Для поиска жилья миллиардер нанял риелтора.

Как сообщало ИА Регнум, Paris Match 1 сентября опубликовал кадры прогулки по Парижу Павла Дурова с русской подругой Юлией Вавиловой. Пара в хорошем настроении гуляла по Елисейским Полям.

Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, позднее его арестовали. Основателя Telegram обвиняют в десяти уголовных преступлениях, ему грозит до 10 лет лишения свободы. 28 августа после судебного заседания и предъявления обвинений Дурова освободили из-под стражи под надзор, он должен внести залог в 5 млн евро. Ему запретили покидать территорию Франции.

Одновременно власти Франции и Швейцарии рассматривают ещё несколько дел, связанных с Дуровым. В частности, у МИД Франции возникли вопросы по поводу законности получения им гражданства этой страны. Кроме того, 29 августа Ирина Болгар, называющая себя матерью детей Дурова, заявила, что трибунал Швейцарии лишил основателя Telegram родительских прав после изучения её иска, в котором Болгар обвинила Дурова в применении насилия в отношении детей. Также женщина написала в соцсетях, что Дуров лишил её и детей содержания.