Харьков, Украина, 2 сентября, 2024, 00:04 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-2 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полёта на Украине. О происшествии сообщили 1 сентября в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Вертолёт Ми-2

По информации учебного учреждения, в результате авиакатастрофы экипаж вертолёта в составе двух человек погиб.

Назначена спецкомиссия минобороны, проводится расследование.

Как сообщало ИА Регнум, в результате крушения вертолёта Ми-8Т на Камчатке погибли 22 человека, трое членов экипажа и 19 пассажиров. В качестве приоритетной версии катастрофы рассматривается ошибка пилота в сложных метеоусловиях, лётчик мог не заметить сопку и задеть её склон. При этом будет рассмотрена и версия отказа техники.

Вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро» вылетел из района вулкана Вачкажец в село Николаевка под Елизово. Вскоре после вылета, в 16:15 по местному времени (07:15 мск), связь с пилотами пропала. Во время полёта лётчики не сообщали о неполадках.