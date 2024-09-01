Москва, 1 сентября, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Стрельбу открыли 1 сентября на Патриарших прудах в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

«В самом центре Москвы, на Патриарших прудах, стрельба. Всё началось в элитном ресторане «Аист», — уточнили авторы.

По данным «112», участниками драки были несколько мужчин. Позднее один из них достал травматический пистолет и начал стрелять в воздух.

Правоохранители задержали подозреваемого и доставили его в отделение полиции. При нём нашли пистолет и полную обойму.

По факту конфликта со стрельбой московская прокуратура организовала проверку. В ведомстве добавили, что информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа мужчина открыл стрельбу по самокатчикам на юге Москвы. В результате пострадал один человек. Инцидент случился во Втором Верхнем Михайловском проезде. Между мужчинами развязался конфликт. Тогда один из них достал пневматический пистолет и начал стрелять по самокатчикам. Стрелявшим оказался 42-летний мужчина. Его задержали.