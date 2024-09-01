Москва, 1 сентября, 2024, 23:52 — ИА Регнум. В Новой Москве один человек погиб и пятеро получили травмы при столкновении большегруза с автобусом, перевозившим рабочих. ДТП произошло вечером 1 сентября на 231-м км Центральной кольцевой автомобильной дороги, сообщили в пресс-службе московского «Пожарно-спасательного центра» (ПСЦ).

ДТП

Одного из пострадавших с различными травмами эвакуировали в больницу санитарным вертолётом.

Всех пострадавших также доставили в медучреждения.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, на федеральной трассе под Нижним Новгородом произошла авария, в которой погибли восемь человек. На трассе М-12 «Восток» в Навашинском округе водитель минивэна не справился с управлением и врезался в отбойник.

27 августа в центре Екатеринбурга пассажирский автобус врезался в дерево. В ходе инцидента шесть человек получили травмы. Водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту 89 УрФУ — Окраинная, отвлёкся от управления и потерял контроль над транспортным средством.