Шебекино, Белгородская область, 1 сентября, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Город Шебекино Белгородской области 1 сентября подвергся массированному обстрелу со стороны украинских боевиков. В результате пострадали три человека, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

По его словам, Шебекино в первый день осени находился под непрекращающимся огнём ВСУ.

Один из пострадавших получил касательные ранения грудной клетки. Ему оказали медпомощь, дальнейшее лечение он пройдёт амбулаторно. Женщину в тяжёлом состоянии с множественными ранениями доставили в областную клиническую больницу. Сюда же госпитализировали третьего пострадавшего.

Кроме того, были повреждены фасады, кровли и остекление в семи многоквартирных домах. Также пострадали социальный объект и 12 частных домовладений. Из-за прямых попаданий снарядов сгорели гараж и пять легковых автомобилей, шесть машин посекло осколками, заключил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа при очередном обстреле Шебекино осколочные ранения получили два человека. В городе зафиксировали повреждения в шести многоквартирных домах, четырёх коммерческих объектах и административном здании, уточнил губернатор Белгородской области.

1 сентября при воздушной атаке украинских боевиков на село Шагаровка в Белгородском районе погиб мирный житель. В частном доме в Шагаровке в результате атаки ВСУ пробило крышу, выбило окна и посекло фасад. Также был повреждён легковой автомобиль. В селе Репное пострадали два частных дома и два автомобиля.