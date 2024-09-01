Курск, 1 сентября, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования при помощи дронов «Баба-яга» начали распылять непонятный газ над Курской областью. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

chechnya.gov.ru Апти Алаудинов

«С этой «Бабы-яги» всё время сбрасывают газ они, какой-то непонятный. Но если прямо сказать, противник продолжает безрезультатные попытки продвинуться. Несёт очень большие потери», — сказал Алаудинов в видеообращении в Telegram-канале.

Он добавил, что бойцам спецназа удалось ликвидировать украинский гексакоптер «Баба-яга», который на тот момент отслеживал их FPV-дрон «Ахмат».

Как сообщало ИА Регнум, по словам Апти Алаудинова, украинские войска в Курской области понесли ощутимые потери на участке спецназа «Ахмат». Обстановка на курском направлении подконтрольная, а линия фронта особых изменений не претерпела, отметил он.

Расчёт FPV-дрона ВС России поразил украинский тяжёлый дрон «Баба-яга». Также бойцы подбили один танк, уничтожили несколько боевых бронированных машин ВСУ. Противник продолжает безрезультатные попытки продвинуться, отметил Алаудинов.